Firenze, tentano di rubare cavallo, lui scappa per Soffiano

Firenze 20 maggio 2023 - Ladri o vandali screanzati, quelli che hanno colpito l'azienda agricola Staccioli mercoledì notte, causando la fuga di un cavallo.

Siamo a Firenze, nel quartiere di Soffiano, una periferia dove nonostante l'urbanizzazione del dopoguerra è rimasta una bella trama agricola a memoria di quando questa era un paesello di contadini poco fuori porta.

E qui, accanto alle scuole tra via di Scandicci e via del Filarete, resiste la storica azienda agricola.

Qualche malintenzionato, forse proprio per rubare il placido equino, o forse solo per vandalismo, ha rotto la rete dove il quadrupede pascola.

Spaventato da quell'intrusione, di prima mattina l'animale è fuggito verso via del Guardavia percorrendo tutta la strada fino ad arrivare in via di Soffiano, ma forse spaventato dalle macchine è tornato indietro verso la rotonda del cimitero, tra lo stupore dei rari passanti.

Qui è stato notato dal titolare della vicina azienda agricola Bencini, che ha riconosciuto l'equino e ha avvisato i proprietari che sono tornati a prenderlo e riportarlo in sicurezza. Una foto del cavallo in strada è stata postata anche sul profilo Instagram di Welcome to Florence.

"Non è la prima volta che entrano nei nostri campi a vandalizzare purtroppo", lamenta la famiglia Staccioli