Carlo Conti battitore dell’asta benefica al Poggio Imperiale

Firenze, 01 dicembre 2023 – Sarà Carlo Conti il battitore d’eccezione dell’asta benefica, seguita da cena di gala, promossa dalla Commenda dei Cavalieri di Sant’Appiano e la Fondazione I Medici F3. Il celebre conduttore televisivo sarà presente domani al Salone delle Feste dell’Educandato del Poggio Imperiale per un evento con finalità benefica importante: raccogliere fondi a sostegno dei bambini della Fondazione Tommasino Bacciotti, degli anziani della onlus Pallium e della confraternita delle Piccole Sorelle dei Poveri, le tre realtà a cui verrà devoluto l’intero ricavato della serata.

Non solo Carlo Conti: è prevista la presenza di altri nomi noti della Tv, del cinema e della radio come Tiberio Timperi, Sergio Forconi e Federico Russo. All’asta vanno 30 lotti offerti da numerose aziende e personaggi, tra cui il tennista Jannik Sinner che ha donato una sua racchetta, la maglia del calciatore della Fiorentina Giacomo “Jack” Bonaventura, l’Enoteca Pinchiorri e tanti altri ancora. Nel corso della serata è prevista la performance della Sand Artist, Stefania Bruno, la musica dei Daisy's Cuban Quintet e una lotteria a premi con un sorteggiatore a sorpresa. Un evento dunque divertente e benefico che si concluderà con la cena di gala, già sold out. L’iniziativa è organizzata con il contributo di Unicredit, Divella, Eurofins Lamm e Frescobaldi. Nati nel 2010, I Cavalieri di Sant’Appiano sono una “Commenda” di circa 100 amici, professionisti, industriali, imprenditori e artigiani che uniscono al loro spirito goliardico la generosità.

La Fondazione filantropica I Medici F3 è nata invece nel 2020 a Firenze dal ginecologo Paolo Gacci e dal pediatra Luca Landini: è composta da imprenditori, avvocati, commercialisti e professionisti di vari settori che mettono a disposizione le proprie competenze per il bene della comunità attraverso la realizzazione di attività ed iniziative socio-sanitario, di welfare sociale e scientifico-divulgativo.