"Caso blatte, noi monitoriamo. Ma anche i privati disinfestino"

Nessuna emergenza con animali infestanti nel Quartiere 5, ma un fenomeno in linea con gli altri anni e sotto controllo, ribatte il presidente di Quartiere 5, Filippo Ferraro a quanto lamentato lunedì da alcuni cittadini e dall’opposizione: "Abbiamo un Urp efficiente, a cui ho chiesto di fare una verifica su quante segnalazioni arrivano per problematiche topi e blatte e ne arrivano molte poche, anzi di topi nemmeno una. Blatte, qualcuna in situazioni storicizzate, peraltro neanche a Novoli, ma in altre parti del quartiere in particolare lungo il canale macinante, a Peretola e a Brozzi". Le segnalazioni forse non sono arrivate all’Urp, ma alla redazione de La Nazione sì. Per questo alcuni residenti si sono rivolti anche all’opposizione, contro cui Ferraro si scaglia. "È curioso che una neoeletta consigliera di opposizione riceva delle segnalazioni e il Quartiere 5 non ne riceva neanche una – sbotta poi il neopresidente – Invitiamo a segnalare a [email protected]. Ho interpellato Alia chiedendo anche a loro un riscontro, mi è stato riferito che i numeri e gli interventi sono in linea con gli altri anni. Non voglio smontare una problematica, evidentemente c’è, però nessun tipo di emergenza".

"Inoltre il sottosuolo fiorentino è in gran parte privato perché non ci sono solo le fognature, ma ci sono anche garage e cantine – conclude – per cui tanti amministratori si adoperano per la disinfestazione programmata, altri un po’ meno. Quindi occorre che ognuno nel proprio condominio si adoperi. Poi il cambiamento climatico incide – aggiunge – il caldo umido dura di più e si creano habitat naturali perfetti per la proliferazione. Il Quartiere monitora con attenzione".

C.C.