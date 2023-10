Case popolari, ecco il bando

Il Comune di Impruneta ha pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia popolare. Era atteso da ben 7 anni. Fino al 22 dicembre possono presentare domanda i residenti o chi ha sede di lavoro prevalente a Impruneta con Isee non superiore a 16.500 euro. Non bisogna avere condanne penali né proprietà immobili in Italia o all’estero. Non possono partecipare neanche coloro che hanno occupato abusivamente degli alloggi o sono stati dichiarati decaduti o occupanti senza titolo. Dopo l’approvazione della graduatoria, il servizio comunale sulle politiche abitative assegnerà gli alloggi in ordine di punteggio. Tra i requisiti per i punteggi c’è la condizione reddituale, situazione di disabilità di un familiare convivente, situazioni di disagio abitativo e da quanto si è sul territorio comunale. Info: bandoerp@comune.impruneta.fi.it o 0552036482.