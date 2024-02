Casa: compravendite a picco. Tira solo il mercato del lusso. Centro, 7mila euro al metro. Brozzi e Piagge ’abbordabili’

Giù le compravendite del 13% ma il valore degli immobili al metro quadro a Firenze continua a salire nonostante gli scenari internazionali e i rincari generalizzati. A mostrare costantemente il segno più è solo il mercato del lusso grazie a una domanda straniera in forte crescita.

A fornire un quadro dettagliato della situazione del mattone in città è il collegio fiorentino FIAIP (la Federazione degli Agenti Immobiliari Professionali) che ha presentato un’accurata indagine che analizza le singole zone di Firenze e della città metropolitana.

"L’anno 2023 per il settore immobiliare – sottolinea la presidente di Fiaip Firenze-Pistoia, Maria C. Pollicina – non e` stato tra i piu` generosi. Dopo un primo trimestre che ci aveva fatto sperare in un anno tendenzialmente positivo, il Comune e la provincia di Firenze hanno registrato una contrazione di circa il 13% nel numero delle compravendite".

"Per quanto riguarda i valori – aggiunge ancora entrando nel dettaglio – sicuramente si riscontra una stabilità generale a parte le zone più periferiche della città metropolitana, più popolose, che hanno riscontrato un lieve calo a causa della difficoltà nell’accesso al credito. Il centro storico, invece, rimane un’isola felice con valori in leggero aumento".

Dall’indagine è emerso anche che gli immobili da ristrutturare hanno perso appeal a causa dei costi molto elevati delle materie prime, motivo che spinge a ricercare immobili nuovi o comunque in ottimo stato, con un’attenzione sempre piu` marcata al risparmio energetico.

"I tassi nel 2023 hanno visto un importante incremento arrivando a toccare il 5% (come non si riscontrava da circa 10 anni) e in molti quindi hanno dovuto ripiegare su immobili in locazione.

Il mercato dell’affitto residenziale, già saturo a causa della grande propensione dei proprietari ad immettere gli alloggi nel circuito degli affitti turistici, ha vissuto per tutto il 2023 una notevole impennata dei canoni su tutto il territorio" prosegue.

A incidere sul valore finale determinate caratteristiche, giudicate soprattutto a seguito della pandemia indispensabili per una migliore qualità della vita, come la presenza di una stanza da utilizzare per l’attività lavorativa e di un terrazzo o un giardino per godersi al meglio gli spazi all’aperto.

"Per la nicchia del lusso – prosegue la presidente - si registra un andamento addirittura in crescita con protagonisti sempre piu` acquirenti stranieri".

Dall’indagine emerge che il centro storico è la zona di maggiore appeal: qui un immobile ristrutturato arriva a costare 7mila euro al metro quadro. Seguono il piazzale Michelangelo con 6.800 e le zone di San Niccolò e Marignolle con 6.200.

Infatti, gli studi evidenziano la sempre maggiore propensione ad acquistare un tetto immerso nel verde. Santa Croce e Bellosguardo si attestano sui 6mila euro al metro quadro, sempre se si considera un immobile ristrutturato, Santo Spirito 5.800 come piazza D’Azeglio e piazza Donatello. 5.700, invece, è il valore al metro per un appartamento nella zona di Santa Maria Novella.

I valori più bassi e ancora alla portata dei fiorentini si registrano alle Piagge e Brozzi con 3.300 al metro quadro , Osmannoro e Peretola con 3.400, Isolotto 3.700 e Cintoia 3.800.

Per quanto riguarda il commerciale, le compravendite di immobili sono in calo mentre emerge una sempre maggiore ricerca di stanze o postazioni in coworking. Soffrono meno gli affitti dei fondi ma solo nelle zone di passaggio.