Cartonificio, altro sciopero: "L’azienda ci ha snobbato"

Minacciano di ‘incrociare ancora una volta le braccia i lavoratori del Cartonificio fiorentino di viale Ariosto. Con una nota postata ieri sui social e diffusa, infatti, la Rsu aziendale ha indetto uno sciopero di un’ora per il prossimo 6 maggio con assemblea davanti al cancello e diversi orari: dalle 11,30 alle 12,30 per il primo turno e dalle 14,30 alle 15,30 per il secondo turno e giornalieri.

A far scattare l’iniziativa – come specifica il comunicato della rappresentanza sindacale del Cartonificio – il fatto che ancora l’azienda non avrebbe incontrato, come promesso, i lavoratori in un confronto che sarebbe dovuto avvenire entro il mese di aprile. L’impegno era stato preso lo scorso 25 marzo dal nuovo Amministratore Delegato per gli stabilimenti toscani di Pro Gest, dottor Francesco Zago, durante un breve incontro online con la Rsu: una nuova riunione, da convocarsi a breve, avrebbe invece dovuto affrontare le problematiche relative all’andamento del Cartonificio fiorentino.

Altro nodo spinoso quello della mancanza di un piano ferie con la conseguente impossibilità, per i lavoratori, di programmare le vacanze estive. Per questi motivi secondo gli stessi dipendenti dello storico Cartonificio si capirebbe che instaurare un nuovo clima positivo in grado di portare anche a un miglioramento delle relazioni sindacali (fino ad oggi piuttosto tese), come auspicato dal nuovo Consiglio di amministrazione di Pro Gest entrato in carica a marzo, sembra complesso. Dopo l’uscita della nuova presa di posizione della Rsu di ieri però qualcosa potrebbe essersi mosso: ci sono state infatti alcune interlocuzioni con la proprietà per indicare la data di un possibile incontro a maggio. Se l’accordo sarà trovato lo sciopero potrebbe essere ritirato. Intanto, nella difficile vertenza del Cartonificio che si trascina da anni, emerge una novità importante: il trasferimento dei dipendenti di Sesto nello stabilimento della proprietà ad Altopascio in provincia di Lucca infatti è sospeso per un anno e quindi non dovrebbe avvenire prima del giugno 2025. L’impressione, però, è che il periodo di ‘sospensione’ possa essere addirittura più lungo.