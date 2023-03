Cartellone in divenire Per partecipare al bando c’è tempo fino al 5 aprile

Cartellone degli eventi estivi a Scandicci, c’è tempo fino al 5 aprile per partecipare al bando. La selezione di proposte progettuali di eventi culturali, teatrali, musicali, coreutici, cinematografici e ricreativi è aperta a associazioni culturali, enti no profit pubblici e privati, società cooperative a finalità mutualistiche, associazioni di promozione sociale, di volontariato e imprese sociali che operano nel settore culturale e ricreativo del tempo libero. Ai soggetti che saranno selezionati con il bando, così come definito dalla delibera, potranno essere concesse agevolazioni, le cui entità saranno stabilite a seguito dell’approvazione del Bilancio comunale.

La giunta nella delibera che dà il via al bando ha indicato anche alcune aree comunali per gli appuntamenti di Open City: Parco e Pomario del Castello dell’Acciaiolo e Temporary Park (ex CNR); oltre alle piazze cittadine del centro e dei quartieri. Per gli spazi privati ci sarà un altro bando specifico.