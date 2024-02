Carnevale, rinvio a domenica 18

Rinviato a domenica 18 febbraio, a causa delle previsioni meteo avverse, il Carnevale medievale di Calenzano Alto, organizzato dall’Associazione turistica locale. Il programma sarà lo stesso, ma slittato di una settimana in avanti: alle ore 14 in piazza Vittorio Veneto le nobili contee arriveranno per il saluto del sindaco. Dalla piazza il corteo, accompagnato dagli Alfieri e Musici della Valmarina, raggiungerà piazza San Niccolò a Calenzano Alto, dove saranno consegnati la Torre d’oro e il Torrino. Alle 17 spettacolo di fuoco e alle 17,30 il tradizionale rogo del Re Carnevale, realizzato dall’Atletica Calenzano. Nel pomeriggio, letture di novelle toscane, giochi medievali in legno e ancora attività ludiche nel castello.