Carlà Campa, saluti di fine mandato: "Ambiente e casa: obiettivi raggiunti"

Si è tenuto , in un gremito Teatro Giotto, "5 anni in 5 parole": incontro pubblico nel quale il sindaco Filippo Carlà Campa e la Giunta hanno illustrato il resoconto di fine mandato. È stata ripercorsa l’attività amministrativa, nelle scelte, nelle cifre, nei progetti e nei cantieri, in particolare quelli relativi al PNRR ma non solo, e nei momenti più significativi, con gli interventi del sindaco e di ogni assessore. Carlà Campa, lo ricordiamo, si candiderà con una civica alle prossime elezioni amministrative. L’altro giorno, però, non riverstiva il ruolo del candidato, ma del sindaco uscente, e alla presentazione del lavoro svolto è intervenuto anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha sottolineato la proficua collaborazione avuta con il Comune di Vicchio. Durante la serata si è parlato di molti lavori. Alcuni svolti, altri che stanno per partire, altri ancora allo stato di progetto. Interventi come la realizzazione di dieci alloggi di edilizia residenziale pubblica e di un centro operativo per servizi essenziali alla popolazione ; la riqualificazione della piscina comunale e del lago di Montelleri; i lavori al ponte in località Ponte a Vicchio e al ponte di Trasassi (svolti). E poi ancora della nuova rotatoria sulla Sp 551 all’ingresso del paese, del consolidamento delle frane in località Carbonaia, Vitigliano e Pesciola, Paterno, oltre alla manutenzione di strade e rifacimento asfalti nelle frazioni, 7 aree gioco per bambini. Infine degli interventi legati alla "Ciclovia Sieve-itinerario dei tre laghi", e di altri per ora previsti come quelli per la messa in sicurezza idraulica del lago di Montelleri o quelli, di Rfi, per eliminare il passaggio a livello sulla Provinciale. Carlà Campa ha rivendicato anche, in tema di transizione ecologica, il percorso per la realizzazione dell’impianto eolico del Monte Giogo di Villore, il coinvolgimento diretto del Comune nella costituzione della CER; e la realizzazione di stazioni di ricarica per la mobilità elettrica "Il compito che ci siamo dati 5 anni fa - commenta - è stato quello di affrontare la complessità rappresentata da tante necessità differenti, con l’obiettivo di far crescere e migliorare Vicchio".