Careggi commissariata Damone silurato fa ricorso d’urgenza E ora arriva Matarrese

L’inchiesta infinita sui concorsi a Careggi, è costata il posto al direttore generale Rocco Damone. Il governatore Eugenio Giani gli ha revocato l’incarico, con un provvedimento recapitato via pec nel cuore della notte scorsa. "Il rapporto fiduciario a fondamento della nomina del dottor Damone è venuto meno", si legge nell’atto che fa riferimento all’ultima ordinanza con cui il tribunale del Riesame ha applicato una misura interdittiva (al momento congelata fino al prossimo passaggio in Cassazione) al dg dell’azienda ospedaliero universitaria. Damone, indagato per corruzione nell’ambito di alcune procedure concorsuali, avrebbe, secondo Giani, "asservito la propria funzione pubblica ad interessi diversi da quelli connessi all’incarico affidatogli, inserendosi nel sistema degli incarichi universitari frutto di contrattazione tra i rappresentanti dei vari dipartimenti". Ma il licenziamento, anche se già effettivo (Damone è tornato a disposizione dell’azienda ospedaliera universitaria di Pisa, dov’era in congedo dal 2005 da direttore di una struttura medica complessa), è già stato impugnato e si prefigura all’orizzonte una robusta battaglia legale. Su più fronti. Gli avvocati Eugenio Pelosi ed Irene Lenzi si erano già mossi contestualmente alla comunicazione di avvio della procedura di revoca. Adesso, hanno presentato un nuovo ricorso al tribunale del lavoro, che sarà discusso alla metà di...