Care Lab: al Don Gnocchi tecnologia al servizio dei bambini

Firenze, 26 marzo 2025 – Realtà virtuale, nuove tecnologie e giochi high-tech al servizio della riabilitazione dei bambini. Nella nuova stanza-laboratorio all’Istituto Don Gnocchi di Firenze, piccoli pazienti tra i cinque e gli undici anni, con paralisi cerebrale infantile uni o bilaterale, disturbi del neurosviluppo, in particolare disturbi dell’attenzione (con o senza iperattività), disturbi di coordinazione motoria e disturbi dell’apprendimento, potranno fruire delle nuove tecnologie per un miglioramento dell'attenzione visiva, della flessibilità, delle capacità di pianificazione e altre abilità cognitive. Il Computer Assisted REhabilitation(CARE) Lab, inaugurato oggi al Don Gnocchi, “eroga una riabilitazione personalizzata – dice Anna Cavallini, direttore del Dipartimento di neuropsichiatria e riabilitazione dell'età evolutiva della Fondazione Don Gnocchi -: all’inizio del percorso il riabilitatore verifica la situazione del bambino e definisce il tipo di esercizi da effettuare. Questo tipo di approccio, inoltre, offre il vantaggio di coinvolgere il bambino in modo divertente durante le sessioni di riabilitazione. Ciò aumenta la sua motivazione e l’adesione al trattamento riabilitativo neuromotorio e gli consente di sperimentare movimenti ed attività in un ambiente protetto, riducendo l’ansia da prestazione. Permette, infine, di sollecitare più tipi di attenzione, da quella sostenuta a quella selettiva ad esempio, e di esercitare non solo gli arti superiori ma anche quelli inferiori, perché i giochi prevedono l’interazione anche con immagini proiettate sul pavimento”. All’inaugurazione erano presenti, oltre ai medici e ai responsabili della struttura, il direttore generale della Fondazione Don Gnocchi Francesco Converti, il direttore scientifico della Fondazione Don Gnocchi Maria Cristina Messa, il presidente della Fondazione Don Gnocchi don Vincenzo Barbante e Paolo Bacciotti, presidente della Fondazione Tommasino Bacciotti di Firenze, il cui sostegno ha reso possibile la realizzazione del CARE Lab. La tecnologia è una grande alleata nella valutazione e nel monitoraggio dei progressi: “Le attività svolte dai bambini vengono rilevate tramite sensori e videocamere, e i terapeuti possono monitorare il percorso riabilitativo, personalizzando e adattando le attività. La personalizzazione della terapia tiene fede alle parole del nostro fondatore secondo il quale non esiste la malattia ma esistono i malati e anche la tecnologia ha senso solo se al servizio dei pazienti” commenta Maria Assunta Gabrielli, direttore del Don Gnocchi.