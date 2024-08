Carcere di Sollicciano, Renzi e Giachetti in visita: “Sovraffollamento inaccettabile, lo Stato non sia fuorilegge”

Firenze, 15 agosto 2024 – «Viviamo una situazione di un sovraffollamento inaccettabile, circa il 130% dei posti disponibili. Nel giorno di Ferragosto insieme a Roberto Giachetti abbiamo pensato che fosse giusto venire a Sollicciano».

Lo ha detto il senatore Matteo Renzi, leader di Italia Viva, uscendo con il deputato di Iv Giachetti dal penitenziario fiorentino dopo una visita alla struttura. «La notte tra il 4 e 5 luglio un ragazzo di 20 anni si è impiccato in una cella che abbiamo visto e aveva qualche mese davanti» da scontare, «per un reato bagatellare», «una vicenda che si replica ogni giorno in tante carceri italiane», ha aggiunto Renzi. «E noi siamo qui - ha proseguito - per dire che 'è giusto che chi ha sbagliato paghi ma è anche allo stesso tempo giusto che lo Stato non sia fuori legge, invece lo Stato è tecnicamente fuori legge nelle condizioni della detenzione» carceraria.

«La strategia del governo, nel non intervenire sul sovraffollamento carcerario ha detto Giachetti – è finalizzata a fare in modo che la situazione esploda e a poter avviare un'azione repressiva per cui sono già organizzati perché hanno già creato i reparti operativi dentro la polizia penitenziaria».

Secondo Giachetti «hanno messo nel decreto sicurezza il reato di resistenza passiva - ha aggiunto - così chi non fa aggressioni ma rifiuta il cibo è penalmente perseguibile come chi fa l'aggressione. Stanno costruendo un percorso per fare in modo che scoppi la situazione in modo da dare l'idea di una risposta dura, tanto questi», i detenuti, «sono gli sfigati». «Il governo - ha concluso - continua a scherzare col fuoco, il sottosegretario Ostellari ha detto che non c'è un problema di sovraffollamento ma entrando anche qui a Sollicciano si vede che i detenuti vivono forse neanche come i maiali nelle porcilaie».