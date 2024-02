’Carbonai’, la mostra fotografica

Alla Galleria Fiaf, sede del Circolo Fotografico Arno (via Roma, Figline), è ancora in corso la mostra "Siamo come i panda, in via d’estinzione.

Gli ultimi carbonai" di Fausto Meini, frutto dell’incontro avvenuto nel 2022 tra il fotografo e tre carbonai calabresi Bruno, Nazareno e Cosimo che hanno ispirato questo lavoro, il quale è valso all’autore il cinquantacinquesimo Truciolo d’oro, Concorso fotografico nazionale.

La mostra sarà visitabile fino a giovedì 1° marzo ed è aperta ogni martedì e giovedì dalle 15 alle 17 e il venerdì dalle 21 alle 23.

L’ingresso è libero e gratuito. È possibile visitare la rassegna anche in giorni e orari diversi da quelli indicati, inviando una mail a [email protected].

L’evento è patrocinato Comune di Figline e Incisa Valdarno.