Carabinieri in azione. Ritirate 12 patenti

Prevenzione e controllo del territorio. Ponte festivo all’insegna del lavoro per i carabinieri della compagnia di Pontassieve, sotto il comando del capitano Alessandra Giardino. Giorni nei quali i militari hanno intensificato i controlli nei comuni di Rufina, Pontassieve, Pelago, Londa e San Godenzo. I servizi hanno impegnato numerosi uomini e sono stati finalizzati alla prevenzione di spaccio, abusi da sostanze stupefacenti o alcool. Numerosi i controlli alla circolazione sulle principali arterie ed in vicinanza dei luoghi frequentati dai giovani. Nel corso dei servizi sono state identificate 121 persone ed emesse numerose contravvenzioni al codice della strada, oltre che ritirate dodici patenti. Dieci persone, inoltre, sono state denunciate per guida sotto effetto di alcol o droga. Un quarantenne è stato denunciato per porto di armi. Segnalati, infine, un quarantatreenne, un diciannovenne ed un ventiquattrenne per detenzione di una modica quantità di hashish.

L.B.