Carabinieri, il giuramento a Firenze: giornata di festa e orgoglio per l’Arma

Firenze, 19 maggio 2023 - Alla Scuola Marescialli di Firenze intitolata al Maresciallo maggiore Movm alla memoria Felice Maritano, si è tenuta la cerimonia del giuramento e conferimento degli alamari agli allievi del 12esimo corso triennale. Erano presenti, oltre al comandante dell'Istituto, il generale Pietro Oresta, le massime autorità militari della Regione, nonché le autorità civili e religiose della città.

Il Comune di Firenze era rappresentato dal presidente del Consiglio comunale Luca Milani: “Ringrazio Pietro Oresta per l’invito che ha rivolto all’amministrazione comunale ed esprimo il grande apprezzamento e stima che la cittadinanza tutta e le istituzioni hanno nei confronti dell’Arma dei Carabinieri e dei suoi allievi Marescialli, per il costante contributo alla vita sociale e alla sicurezza della comunità – ha spiegato - Una cerimonia ricca di significato che trova il suo apice nel conferimento degli alamari, non semplici ornamenti ma elemento distintivo degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, che si accompagna alla loro uniforme dalla sua fondazione. Un giorno di festa e di emozione che coinvolge tutti i parenti e gli amici degli allievi per i valori che sono riusciti a trasmettere e che hanno portato ad una scelta di vita votata alla comunità”.

La fotogallery (fotocronache Germogli)

Presente anche il maresciallo Giuseppe Giangrande, Medaglia d'oro al valor civile ed i parenti del maresciallo capo Ettore D'Amore, Medaglia d'oro al valor militare alla memoria, cui è intitolato il corso. E naturalmente tanti parenti e amici, orgogliosi dei loro cari in una giornata speciale per loro e per l’intera Arma.