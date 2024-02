Maxi operazione antidroga, da Firenze a tutta Europa: 83 indagati

Firenze, 5 febbraio 2024 – E’ scattata all’alba una imponente operazione antidroga dei carabinieri. E in tanti avranno notato l’elicottero che volava molto basso sopra il centro di Firenze.

SI tratta di una maxi-operazione guidata dai militari di Borgo San Lorenzo con il coordinamento della Procura di Firenze. Operazione condotta in tutta Italia e, con il supporto delle forze di polizia albanese, spagnola, olandese e tedesca, in altri Paesi dell’Unione Europea, oltre che con gli organismi di cooperazione Eurojust, Europol, Interpol e l’ausilio dello Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia. Ben 83 gli indagati, colpit a vario titolo da ordinanze cautelari firmate dal gip di Firenze su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia fiorentina.

L’operazione ha sgominato una organizzazione criminale transnazionale coinvolta, a diversi livelli, in attività di traffico di sostanze stupefacenti (cocaina, eroina, Mdma, hashish e marijuana), in Italia e altri stati dell’Unione Europea, oltre che in Albania. L’indagine ha riguardato anche la filiera di spaccio al dettaglio delle medesime sostanze nel distretto di Firenze.

IN AGGIORNAMENTO