Capodanno 2018-19: "Lo sponsor di sostegno non ha pagato la quota"

Lo ‘sponsor’ del capodanno 18-19 non paga. Il comune gli presenta il conto con un’ingiunzione di pagamento. L’atto della dirigente del settore cultura è di due giorni fa. L’azienda si era impegnata a versare 200 euro. Non l’ha mai fatto. Alla fine tra interessi e spese di notifica, l’ingiunzione è per 226,52 euro. Il capodanno 2019 venne organizzato dal Comune con dedica agli anni ’70. Fu l’ultimo prima della pandemia, con piazza della Resistenza che era quinta piazza del capodanno fiorentino. Sul palco ci furono i Forever 7eventy con uno spettacolo interamente live, al ritmo di Donna Summer, Abba, Bee Gees, Gloria Gaynor, Village People e Blues Brothers. L’iniziativa venne sostenuta una ventina di sponsor che avevano risposto al bando pubblico per sponsorizzare la manifestazione. A questo punto l’atto diventerà esecutivo in caso di mancato pagamento decorsi i termini di legge. Ogni anno l’amministrazione comunale promuove bandi per farsi sponsorizzare gli eventi culturali tipo l’estate cittadina, o appunto le feste di capodanno. Non era mai capitato prima d’ora che aziende non versassero l’importo pattuito.