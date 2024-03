Capalle, sgomberato un immobile. Scarsa igiene, multato un negozio

Doppio servizio interforze da parte della polizia municipale campigiana. Nel primo caso insieme al personale della Usl Toscana Centro zona Firenze Nord - Ovest dipartimento della prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Firenze e del nucleo di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco di Firenze. Nel secondo insieme a polizia di stato e personale Anas. Il primo episodio ha visto gli agenti della municipale intervenire nel centro del Comune presso un’attività tessile: durante il sopralluogo non è stata riscontrata la presenza di personale irregolare sul posto di lavoro.

Sono state tuttavia accertate una serie di mancanze relativamente all’igiene del locale adibito a laboratorio nonché la presenza, presso il laboratorio stesso, di un locale tecnico utilizzato come dormitorio. Per tali motivi nei confronti del titolare dell’attività sono state contestate violazioni ai sensi del testo unico in materia edilizia. Ieri mattina invece le forze dell’ordine hanno provveduto a sgomberare un immobile, di proprietà di Anas, in via Fibbiana a Capalle, occupato abusivamente da molti anni.

Al momento dello sgombero non erano presenti persone all’interno dell’edificio. Grazie all’intervento dei tecnici, inoltre, sono state interrotte le utenze relative ad acqua ed elettricità così come gli accessi alla casa cantoniera sono stati chiusi in modo permanente.

Pier Francesco Nesti