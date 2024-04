Cantina cooperativa di Maremma lancia la sfida a nuovi mercati

La cantina cooperativa ’I vini di Maremma’ ha conquistato Vinitaly, chiusosi ieri, dove è stato possibile conoscere una delle realtà più vivaci della provincia di Grosseto, tra Vermentino, Ansonica, Sangiovese, Ciliegiolo in purezza e in blend con Merlot, Syrah, Petit Verdot. Prodotti nell’area che va dalle Colline metallifere fino a Capalbio, ’I vini di Maremma’ hanno l’ambizione di essere ambasciatori di un territorio che promette moltissimo anche sul fronte enologico.

"La vetrina internazionale - ha spiegato Massimo Tuccio, presidente della cantina cooperativa - che eventi di questo calibro sono capaci di dare ai nostri vini è un appuntamento immancabile. E quest’anno è anche un punto di partenza. Lo sguardo è rivolto all’Italia, ma anche all’estero. I mercati in espansione sono molti. Ci faremo trovare pronti anche per questa nuova sfida".

La cantina cooperativa fa sapere che sono in programma per l’estate appuntamenti e iniziative rivolte ai consumatori. Un nuovo modo di produrre e consumare vino che prosegue il cammino verso la ricerca di mercati che continuano a mostrare interesse per la Maremma.