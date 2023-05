Al via in Toscana il progetto 'Cantieri parlanti' del gruppo Fs

Firenze, 16 maggio 2023 - Prende il via anche in Toscana, con l'avvio ufficiale dei lavori per il passante Av di Firenze, il progetto 'Cantieri Parlanti', realizzato dal gruppo Fs (con le società del Polo Infrastrutture Rfi e Italferr) in collaborazione con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le imprese coinvolte nei lavori, per raccontare in maniera trasparente le attività e le finalità dell'opera e confrontarsi con le comunità locali.

Il cantiere dell'Alta Velocità di Firenze

Oggi apre anche un punto di informazione multimediale dedicato al tunnel Passante Av di Firenze in via Circondaria al cantiere della futura stazione Belfiore, che rientra nell'ambito del progetto Cantieri Parlanti.

Come spiegato dal gruppo Fs si tratta di “un'operazione di trasparenza, oltre che di informazione”. L'obiettivo è “illustrare i vantaggi dell'opera e fornire dati aggiornati attraverso pannelli collocati all'interno dei cantieri, ma sempre ben visibili alla cittadinanza e a chi transita sulle linee e sulle strade limitrofe ai cantieri.

I Cantieri Parlanti comunicano anche tramite una pagina dedicata alle opere strategiche, presente su fsitaliane.it, aggiornata sullo stato dei fatti e sull'avanzamento delle attività”. Saranno anche organizzate “iniziative ad hoc che trasformeranno i cantieri in veri hub di comunicazione, aperti al pubblico esterno (cittadini, associazioni, studenti, ecc) per favorire momenti di confronto sulle trasformazioni che intere aree urbane vivono e vivranno grazie all'opera in corso".