Firenze, lavori stradali e cantieri al via da lunedì 11 dicembre

Firenze, 10 dicembre 2023 - Interventi sui pozzetti in via Ponte Spini, via Lorenzo il Magnifico e via Poliziano; ma anche l’asfaltatura nella zona di via Berio, via Galliano e piazza Primo Maggio e la prosecuzione della riqualificazione di via Guelfa. E ancora nuovi allacci in via delle Panche e via del Campuccio. Sono alcuni dei lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione. Per quanto riguarda le asfaltature, la prossima settimana proseguono i lavori nella zona di via Berio. In orario notturno (21-6) sono previste chiusure a tratti in via Berio e via del Fosso Macinante. Nell’ambito del Global Service la prossima settimana sono in programma anche l’asfaltatura in via Galliano e piazza Primo Maggio. Procede anche la riqualificazione di sottoservizi, marciapiedi e carreggiata in via Guelfa. Fino a mercoledì 13 dicembre sarà attivo il cantiere all’intersezione con via San Zanobi e rimarranno in vigore i provvedimenti già in vigore, ovvero la chiusura del tratto via San Zanobi-via Santa Reparata, un senso unico in via San Zanobi nel tratto via Guelfa-via XXVII Aprile verso quest’ultima, la revoca della corsia preferenziale in via XXVII Aprile (tra piazza Indipendenza e via Santa Reparata). Da giovedì 14 dicembre il cantiere si sposterà nel tratto da via San Zanoni e via Santa Reparata. Confermati i provvedimenti della fase precedente e l’itinerario alternativo per i veicoli provenienti da piazza Indipedenza e diretti in via degli Alfani: via Nazionale-via Guelfa-via XXVII Aprile-via Santa Reparata-via Guelfa. Questa fase andrà avanti fino al 14 gennaio.

Ecco gli altri principali interventi. Via delle Panche: da lunedì 11 dicembre sono in programma i lavori per un nuovo allaccio alla rete fognaria. Fino al 15 dicembre circolazione interrotta tra via Santo Stefano in Pane e via Reginaldo Giuliani. Viabilità alternativa: via Santo Stefano in Pane-via Reginaldo Giuliani. Via del Campuccio: anche in questo caso si tratta di un allaccio ma alla rete idrica. Da lunedì 11 dicembre la strada sarà chiusa tra via dei Serragli e via delle Caldaie. Percorso alternativo: via dei Serragli-via Santa Maria-via delle Caldaie. Termine previsto 21 dicembre.