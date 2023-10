Campo di Marte dei veleni. Petizione senza risposta: "Il Comune batta un colpo"

Una petizione con 350 firme raccolte tra i residenti di Campo di Marte per "fermare il progetto del Comune che prevede di cambiare la destinazione d’uso da centro sportivo a commerciale della zona intorno allo stadio Franchi". Eppure "non abbiamo ricevuto risposta". E’ arrabbiato il consigliere comunale del M5s Lorenzo Masi, che sostiene la lotta del comitato Vitabilità con la presidente Francesca Marrazza. "Sono passati 90 giorni da quanto la raccolta firme è stata presentata, nessuna risposta è arrivata - spiega Masi-. Secondo l’articolo 91 dello Statuto comunale è preciso obbligo del sindaco fornire una risposta ai cittadini. Chiediamo che Nardella batta un colpo". Dal Comune si spiega che è stata proposta, da parte del Consiglio comunale, una audizione in Commissione urbanistica: siamo in effetti oltre i termini per la risposta, ma viene precisato che il ritardo può dipendere anche dal fatto che più direzioni comunali sono coinvolte. "Il Comune non ha mai dato risposte certe, per questo avevamo pensato ad una petizione", dichiara Francesca Marrazza del comitato Vitabilità. C’è poi una polemica nella polemica. Ad un certo punto della conferenza stampa il capogruppo del M5s Roberto De Blasi si affaccia e dà un’occhiataccia al collega Masi: "Sono il capogruppo e non sapevo niente - racconta poi De Blasi -. Si tratta di un’iniziativa personale, è lui che deve spiegare il motivo per cui non mi ha coinvolto". "E’ un tema che ho seguito sempre in prima persona e il comitato ha chiesto direttamente a me di organizzare la conferenza stampa", replica Masi. Scintille.

Sul tema interviene anche il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi che ha presentato in commissione territorio e sviluppo una mozione che sarà votata nella prossima seduta del Consiglio di Quartiere 2. Se Masi tira in ballo Pierguidi dicendo che "va contro la propria amministrazione", il presidente del Quartiere 2 replica che "la mozione nasce dalle dichiarazioni del sindaco Nardella che ha aperto alla possibilità di modificare il progetto, e dal confronto con la cittadinanza". Nella mozione, prendendo anche atto delle intenzioni della Fiorentina di non investire al Campo di Marte, si chiede di "modificare l’attuale progetto con lo stralcio della previsione di una galleria commerciale e di un hotel". Si chiede poi di realizzare "un nuovo grande parco pubblico alberato che sorga in luogo dei campi da calcio sintetici ‘Cerreti’ in concessione all’Aics" (di cui Masi è dirigente), "il mantenimento della destinazione d’uso volta alla realizzazione di una piscina pubblica a uso della cittadinanza".

Niccolò Gramigni