Campo a fuoco, paura in via Vivaldi. Soccorsi due pompieri per il caldo

Fiamme in via Vivaldi, brucia il campo incolto accanto alla caserma dei carabinieri.L’incendio è scoppiato ieri pomeriggio, per cause che restano da accertare. La prima ipotesi comunque non escluderebbe il fine doloso. E’ stato necessario l’intervento del personale sanitario per soccorrere due vigili del fuoco colti da un colpo di calore.

Sono stati i residenti a chiamare i soccorsi, sul posto i vigili del fuoco, squadre della Racchetta, un’ambulanza dell’Humanitas, la polizia municipale per regolare la viabilità sulle due strade parallele a perimetro del campo in fiamme: via Vivaldi e via Acciaiolo. A controllare le operazioni di spegnimento anche gli assessori alla Polizia municipale, Lorenzo Vignozzi e alla protezione civile, Lorenzo Tomassoli. Il fuoco è stato spento intorno alle 18, poi sono partite le operazioni di bonifica degli ultimi focolai e delle braci rimaste accese.

L’area in questione è una delle tante incolte che si trovano in mezzo alle case, nella Scandicci incompleta a causa dell’urbanistica folle degli ani ’80. Un campo incolto, con baracche, moncherini di cemento armato nel mezzo delle case, a 50 metri dalla caserma dei carabinieri e dal distretto Asl, a 200 metri dal centro Rogers, a 100 dal Teatro Studio. Sembra quasi un altro pianeta, ma invece è Scandicci, dove ancora c’è molto da lavorare per sistemare il tessuto urbano, e dove pare piuttosto normale che un campo incolto con arbusti prenda fuoco in mezzo alle case in un afoso pomeriggio estivo.