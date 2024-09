Campi, proseguono le operazioni di spegnimento dell'incendio nell'ex tintoria

Campi Bisenzio (Firenze), 15 settembre 2024 - Proseguono le operazioni di spegnimento del violento incendio divampato all'interno di un'area industriale occupata da una tintoria dismessa. Il rogo si è originato alle ore 22 e15 di ieri sera in Via Einstein, e ha visto tre squadre impegnate tutta la notte per abbassare il calore e ed effettuare lo spegnimento che, dalle prime luci dell’alba, risulta sotto controllo. Somo state inviate sul posto anche tre autobotti, una kilolitrica e uno scarrabile che fungono da riserva di acqua per alimentare le lance e i monitor situato sull’autoscala. Sul posto presente il funzionario dei Vigili del fuoco per coordinare le operazioni di spegnimento. Presenti anche i Carabinieri e l’assessore del comune di Campi Bisenzio. Giunto anche il mezzo meccanico “Tripper” dal comando di Pistoia, un dispositivo su cingoli sul quale è installato un monitor che eroga 4500 di acqua al minuto.