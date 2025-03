Campi inaugura il progetto “Verso l’autonomia”

Firenze, 13 marzo 2025 – È fissata per martedì prossimo, nella sala consiliare del Comune di Campi, la presentazione ufficiale del progetto “Verso l’autonomia – un percorso formativo per donne migranti”. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Marchi e coordinata dall’Associazione Terra di Artemide, gode della collaborazione di Soroptimist Club Firenze Due e Medu (Medici per i diritti umani), e prenderà ufficialmente il via lunedì 24 marzo.

L’obiettivo è chiaro: favorire l’empowerment femminile e offrire nuove opportunità a donne con background migratorio, ospitate sul territorio di Campi, spesso prive di impiego e di riferimenti certi in campo sociale e sanitario. Il percorso formativo, infatti, prevede sessioni dedicate alla salute femminile, all’alimentazione e all’accesso ai servizi socio-sanitari, dando alle partecipanti gli strumenti necessari per orientarsi al meglio nella quotidianità.

Non solo teoria però. Il progetto “Verso l’autonomia” propone anche laboratori pratici di cucito e di cucina, pensati per integrare le tradizioni e le competenze di queste donne con quelle della comunità che le accoglie. Un’occasione preziosa per incontrarsi, condividere esperienze, creare legami e promuovere quella cittadinanza attiva che rende più forte il tessuto sociale. Il cammino verso l’autonomia prende forma, dunque, attraverso un incontro di culture, saperi e capacità che traccia un nuovo futuro per le donne migranti di Campi.