Campi Bisenzio, Simone Orvai è il nuovo comandante della Polizia Municipale

Campi Bisenzio, 31 gennaio 2024 – Si è tenuta stamattina presso Villa Rucellai la conferenza stampa per la nomina del nuovo comandante della Polizia Municipale di Campi Bisenzio. "E' giunto il momento di salutare il nostro stimato comandante Francesco Frutti al quale desidero esprimere la mia più sincera gratitudine per il servizio svolto dedicato a garantire la sicurezza e il benessere dei nostri cittadini. - ha dichiarato il sindaco Andrea Tagliaferri - Francesco Frutti ha svolto il suo lavoro con integrità, professionalità e dedizione, Il suo impegno instancabile nel mantenere la sicurezza nella nostra città non può essere sottolineato abbastanza. Oggi, mentre ci congediamo da Francesco, dobbiamo anche guardare al futuro. È con grande fiducia e ottimismo che annuncio l'incarico dell'ispettore Simone Orvai come nuovo comandante del Corpo di Polizia Municipale. Simone con i suoi innumerevoli anni di lavoro per il Corpo di Campi Bisenzio ha dimostrato una dedizione straordinaria e una competenza impeccabile nel suo servizio. Sono sicuro che continuerà a portare avanti l'eredità di eccellenza instaurata da Francesco. La nostra comunità merita il meglio, e sono certo che sotto la sua guida il Corpo di Polizia Municipale continuerà a eccellere nel servire e proteggere i nostri concittadini. Ringrazio ancora Francesco Frutti per il suo straordinario contributo e auguro a Simone Orvai ogni successo nel suo nuovo ruolo".

"Ringrazio per la fiducia il Sindaco e tutta l'Amministrazione - dichiara il nuovo comandante Simone Orvai - per avermi permesso di ricoprire questo incarico di cui vado orgoglioso sia come cittadino sia come dipendente del Comune di Campi Bisenzio. Metterò tutto il mio impegno per portare avanti le direttive del Sindaco per cercare di avvicinare la cittadinanza all'amministrazione attraverso il contatto sulla strada.