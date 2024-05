"Campagna elettorale a Figline Incisa: confronto tra candidati e progetti per il territorio"

Si fa più vivace la campagna elettorale sul territorio. Silvio Pittori, candidato civico sostenuto dai partiti uniti del centrodestra, punta il dito sul secondo ponte sull’Arno. Lo fa ironicamente affacciandosi sul fiume laddove l’infrastruttura non c’è. Colpa, dice "del Pd e dell’ex vicesindaco Buoncompagni, con delega anche alle infrastrutture: non l’hanno progettato né realizzato. Io, da sindaco, lo farò". Chiamato in causa, Enrico Buoncompagni, che ora corre per due liste civiche contro l’attuale amministrazione dem, replica: "Ringrazio Pittori che pensa che da vicesindaco avrei potuto realizzare un’opera di quella complessità: significa che ha una profonda stima nei miei confronti. Non bastano video e promesse: servono progetti concreti e fattibili. Per me bisogna mettersi a un tavolo con i sindaci dei Comuni interessati, la Città metropolitana, la Regione, le associazioni di categoria e prendersi, nero su bianco, gli impegni".

Se Pittori stamani alle 11 inaugurerà il suo comitato elettorale in corso Mazzini 27 a Figline insieme ai rappresentanti dei partiti che lo sostengono, poco distante, in corso Matteotti 18, alle 17,30 Buoncompagni taglierà il nastro della sua sede figlinese. In piazza Ficino 28 invece alle 17 il Psi (che sostiene Valerio Pianigiani come sindaco) presenterà i suoi candidati insieme all’attuale capogruppo Umberto Ciucchi, l’assessore uscente Elena Cencetti e anche Bobo Craxi e il segretario nazionale Enzo Maraio.

Giorgia Arcamone, candidata civica contro il suo ormai ex centrodestra, si è invece presentata in piazza Ficino a stretto contatto con la gente. "Sono delusa da come sono andate le cose – ha ammesso -, ma continuare a fare il bene della mia comunità è il mio primo interesse e va oltre ogni altra cosa".

Manuela Plastina