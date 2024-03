Fiori bianchi e viola, l’omaggio di Firenze: Joe Barone, la camera ardente. C’è Commisso

Firenze, 20 marzo 2024 – Fiori bianchi e viola intorno alla bara, rose rosse sul feretro. E una sua foto, oltre allo stendardo della Fiorentina.

La camera ardente per Joe Barone, il direttore generale della Fiorentina scomparso nella giornata di martedì 19 marzo in seguito a un malore avvenuto domenica 17, ha aperto intorno alle nove nei locali del Viola Park, l’avveniristico centro di allenamento voluto da Rocco Commisso e dal suo braccio destro, del quale adesso il mondo viola piange la scomparsa.

La famiglia Barone: tutti uniti fino alla fine

Tante corone di fiori inviate dal mondo del calcio contornano il feretro, mentre è presente tutta la famiglia di Joe Barone, a cominciare dai quattro figli e dalla moglie. A sostenerli, lo staff dirigenziale della Fiorentina e i tifosi, che avranno tempo fino alle 21 per un omaggio al dg.

Rocco Commisso alla camera ardente

Presente Rocco Commisso. Il presidente della Fiorentina è arrivato in mattinata a Firenze con il suo entourage e si è subito recato al Viola Park. Ha salutato a uno a uno i tifosi che sono entrati nella camera ardente per l’omaggio. Ha parlato e stretto mani. Si fa forza in un momento di grande dolore, la scomparsa di un grande amico ma anche di un suo importantissimo collaboratore, che ha fatto molto per la Fiorentina.

Intanto, alle 18.45, è previsto un omaggio dei tifosi della curva Fiesole, che si raduneranno al Viola Park per salutare Joe Barone.