Calunnia ai danni di Giletti, si decide sul caso-Baiardo

Firenze, 5 settembre 2023 – Salvatore Baiardo è arrivato al palazzo di giustizia di Firenze, per l'udienza in programma al tribunale del Riesame che dovrà accogliere o respingere la richiesta di arresto avanzata nei suoi confronti dalla procura fiorentina. L'ex gelataio di Omegna, amico dei boss di mafia, i fratelli Graviano, è indagato per calunnia ai danni del giornalista Massimo Giletti per averlo accusato di aver reso false dichiarazioni al pubblico ministero e nei confronti del sindaco di Cesara.

Inoltre la procura gli contesta il favoreggiamento nei confronti di Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi. Il gip del tribunale di Firenze aveva già respinto la richiesta di misura cautelare formulata dalla procura fiorentina che ha cosi proposto appello. L'udienza era fissata lo scorso 5 luglio, ma il difensore di Baiardo aveva rimesso il mandato, facendola slittare ad oggi.