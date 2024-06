Calderazzo, Patitucci e Weckl: grande jazz a Fiesole

Music Pool dà il via al programma degli eventi di giugno con i tre grandi nomi del jazz che stasera alle 21,30 uniscono le loro esperienze sul palco del Teatro Romano di Fiesole. Questo atteso concerto vede protagonisti all’Estate Fiesolana, nel loro primo tour in Italia, Joey Calderazzo al pianoforte, John Patitucci al basso e Dave Weckl alla batteria. Un trio da pelle d’oca che galvanizza gli stimoli di un fantastico tris d’assi formato dai migliori interpreti della scena jazz fusion e non solo, che non vedono l’ora di esibirsi davanti al pubblico fiorentino.

Di sicuro Joey Calderazzo, classe 1965, di New Rochelle, un sobborgo di New York, è uno dei migliori pianisti della sua generazione, dopo aver registrato 13 album come leader, condivide stavolta la leadership con gli altri due membri del trio, anche loro mirabili musicisti, compositori e improvvisatori. E’ il caso di John Patitucci, classe 1959, di Brooklyn, che alterna con nonchalance contrabbasso e basso elettrico. E ama esplorare tutti i generi musicali, dal soul, al rock al blues, al jazz e alla musica classica. Lo stesso discorso vale per Dave Weckl, che viene giustamente considerato uno dei batteristi jazz fusion più influenti e tecnicamente dotati di tutti i tempi. L’artista nato nel 1960 a Saint Louis vanta collaborazioni con numerosi artisti, fra i quali ricordiamo George Benson, Chick Corea, Paul Simon, Madonna (per l’album "Like a virgin") e Patty Pravo in occasione del Festival di Sanremo del 2009 .