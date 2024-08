’Calcit’compie 20 anni di lotta. Stasera i primi festeggiamenti

Sono trascorsi ormai 20 anni da quando un gruppo di volontari, su suggerimento del compianto dottor Varesco Martini, noto oncoematologo dell’ospedale Serristori di Figline Valdarno, dette vita al Comitato autonomo lotta contro i tumori, ’Calcit’. L’iniziativa era a sostegno della struttura sanitaria della città, e in aiuto, quindi, dei malati oncologici e le loro famiglie.

Oggi questa bella e proattiva realtà prosegue nel suo impegno a sostegno del DH oncoematologico dell’ospedale di Figline, per il cui ampliamento ha investito notevoli risorse, ma anche nell’aiuto in varie forme nei confronti dei malati di tumore. Per i suoi 20 anni di presenza e operosità, Calcit festeggia con due appuntamenti principali.

Oggi alle 20 al Circolo Mcl Ponterosso di Figline Valdarno ci sarà una gustosa cena allietata dal concerto degli allievi del corso di canto e dagli amici dell’associazione "Butterflay" di Daniela Mugnai, che si occupa di cantoterapia. Nel corso della serata ci saranno momenti di tango argentino con lo spettacolo della Scuola ’Ninos De Tango Valdarno’ dei maestri Nicola Campiotti e Annalisa Bonechi.

Il secondo appuntamento sarà il 30 agosto in piazza Marsilio Ficino durante il Palio figlinese: ’Sempre con voi’ è il titolo dello spettacolo di arte varia, con i ragazzi della Talent Academy e con l’ospite d’onore, il cantautore Aleandro Bardi.

