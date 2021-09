Firenze, 11 settembre 2021 - Pur senza pubblico, il calcio storico fiorentino torna in piazza Santa Croce. Il calcio storico al tempo del covid è in una piazza sigillata. Possono entrare solo coloro che partecipano. Ma intanto si gioca, c'è il corteo storico, ci sono i Bandierai degli uffizi. Si tratta di una edizione straordinaria. Non si gioca come da tradizione a giugno, nel giorno di San Giovanni, ma a settembre. E' un modo comunque per ripartire anche con il calcio storico dopo tutti questi mesi di stop e la finale 2020 saltata.

La partita

Ore 17: una caccia per i verdi. Azzurri-Verdi 0-1

Ore 16.57: primi minuti della partita. Azzurri e Verdi sono sullo 0-0.

Il sindaco Nardella: "Grande orgoglio"

"Grazie alla tv che ci consente di entrare nelle case delle persone in questo sabato pomeriggio - dice il sindaco di Firenze Dario Nardella - Siamo orgogliosi della trasmissione in mondovisione. Auguriamoci di vedere una bella partita, siamo molto contenti".

Nel 2020 non si era giocato

Questa la finale 2021, dopo che nel 2020 nessuna partita era stata giocata proprio a causa delle restrizioni da coronavirus. Solo Azzurri e Verdi hanno accettato di disputare questa sfida e dunque ci siamo. In un pomeriggio di metà settembre molto caldo si tiene la sfida.

Azzurri e Verdi, occasione per vincere

Azzurri e Verdi hanno l'occasione di tornare a vincere dopo tanto che non riescono ad avere successo nel torneo del calcio storico. Squadre che hanno svolto una lunga preparazione per arrivare in forma a questo appuntamento, come da tradizione. Sei debuttanti per parte negli Azzurri e nei Verdi, dodici in tutto dunque gli esordienti, anche giovani, in questa edizione 2021.

