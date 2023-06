Calcio Storico, alle 19 la super sfida: il torneo comincia con Azzurri-Bianchi

Firenze, 10 giugno 2023 – «Viva Fiorenza». Cultura, appartenenza e tradizione, finalmente ci siamo, inizia l’edizione 2023 del Calcio storico. Il sabbione è pronto, gli spalti dominano piazza Santa Croce. Si parte oggi alle 19 con la prima semifinale che vedrà i Bianchi di Santo Spirito contrapposti agli storici rivali degli Azzurri. Una partita che promette spettacolo; la formazione crociata arriva al primo match da vincitrice della scorsa edizione, ma il Colore dell’Oltrarno sarà disposto a tutto pur di non lasciarla passare. La fiorentinità è pronta ad esplodere: le danze si apriranno alle 16.45, quando il corteo storico che precede la gara, partirà da Santa Maria Novella in direzione piazza della Signoria. Sarà pieno di personaggi, vestiti con costumi della Repubblica fiorentina. Insieme ai calcianti creeranno un impatto visivo unico che accompagnato da strumenti e percussioni, riporterà Firenze al tempo dell’assedio. Il serpentone, all’altezza di via dei Tornabuoni, si dividerà in due. Quello con i calcianti andrà verso il lungarno per arrivare a destinazione passando dagli Uffizi. Gli atleti saliranno poi sul pullman che li porterà all’arena. I figuranti quest’anno avranno un posto riservato nella tribuna all’ombra, diventando di fatto una coreografia vivente che si affaccia sul campo. Il Magnifico Messere sarà ricoperto dal calciatore e capitano viola Cristiano Biraghi. Dovrebbe essere la pallavolista della Savino del Bene, Ekatarina Antropova la leggiadra Madonna, ma il ritiro della Nazionale potrebbe costringerla a un forfait. Domani, domenica 11 giugno, toccherà ai Verdi di San Giovanni scontrarsi con i Rossi di Santa Maria Novella. Per chi non è in Piazza le partite saranno visibili in diretta su Toscana Tv, Canale 11 e Firenze TV, Canale 80.