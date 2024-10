Buon compleanno Vicchio. Sette secoli di storia mugellana: "Sì alla festa in costume medievale"

di Nicola Di Renzone

Il 20 Ottobre 1324, con la costruzione delle mura, nasceva nel luogo chiamato Vicchio un nuovo abitato fortificato. Per questo, sabato 26 e domenica 27 Ottobre, la cittadina mugellana celebrerà i 700 anni dalla sua fondazione da parte della Repubblica fiorentina. Ricco il programma di iniziative organizzate dal Comune. Tra queste la prima quattro conferenze che illustreranno le vicende principali della comunità vicchiese. Sabato alle 17 infatti, nel Teatro Giotto, Paolo Pirillo, docente di Storia medievale all’Università di Bologna, spiegherà come Firenze riuscì a promuovere il trasferimento della popolazione nel nuovo insediamento con la relazione

"La rifondazione dell’abitato: antagonisti e strategie". Un’ora prima, alle 16, sarà invece inaugurato sotto le logge di piazza della Vittoria il terzo pannello ceramico sulla storia di Vicchio: un’opera prodotta da Alice Gori, ideata e disegnata dall’artista Cristiana Vitartali e realizzata grazie al contributo dell’associazione Jazz Club di Vicchio.

Il giorno successivo tutto il paese si calerà nel clima medioevale. Piazza Giotto sarà la piazza dei mestieri, con artigiani che lavoreranno ai telai, all’uncinetto, fileranno la lana e riprodurranno le altre occupazioni dell’epoca. I giardini di Piazza della Vittoria, invece, saranno il teatro di arcieri e figuranti a cavallo, insieme a un gruppo di falconieri.

La stessa piazza sarà anche dedicata ai giochi in legno per bambini e alle varie Associazioni del paese, che proporranno laboratori a tema: dalle decorazioni alla realizzazione di scudi. Non solo: anche i negozianti del centro saranno invitati a realizzare allestimenti a tema negli spazi adiacenti le proprie attività. A partire dalle 10, poi, il Corteo Storico Fiorentino sfilerà nel centro per arrivare al campo sportivo "Simone Margheri". Qui, dopo l’esibizione degli sbandieratori, ci sarà la partita delle vecchie glorie del Calcio Storico, seguita dal pranzo medievale alla pista di pattinaggio, Nel pomeriggio ancora laboratori ed esibizioni, per le quali sono state invitate anche le squadre dei rioni del palio di Borgo San Lorenzo.

La conclusione dei festeggiamenti avverrà in serata al Ponte a Vicchio, dove la professoressa Carla Romby, docente di storia dell’architettura all’Università di Firenze, terrà una breve conferenza sulla del ponte, che è stato recentemente restaurato e che verrà illuminato dalla luce delle fiaccole. Il vicesindaco Marco Gasparrini afferma: "Invito chi vuole a vestirsi in costumi medievali, anche utilizzando quelli usati per altre rievocazioni storiche organizzate in passato a Vicchio".

Ai festeggiamenti è atteso il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, e sono stati invitati anche il presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo, i sindaci del Mugello e dell’area metropolitana e tutti gli ex sindaci del Comune di Vicchio.