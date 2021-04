Firenze, 28 aprile 2021 - Malore improvviso in aula per il consigliere regionale Giacomo Bugliani (Pd), presidente della commissione affari istituzionali, che è svenuto per due volte durante la seduta dell'Assemblea toscana. Il consigliere è stato subito soccorso dai colleghi presenti in aula e poco dopo dal personale sanitario arrivato con un'ambulanza.

Bugliani è stato accompagnato nell'ufficio del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e visitato dai sanitari. Bugliani è stato poi portato in ospedale per accertamenti. Al momento dell'uscita dal palazzo era vigile. La seduta e lo streaming sono stati temporaneamente sospesi per circa 25 minuti, e i lavori sono poi ripresi.