Buddydrone vince il Trofeo Eye Migliore Idea d’Impresa Mugello 2024

Gli studenti del "Giotto Ulivi" di Borgo San Lorenzo, guidati dal prof. Marco Baroncini, hanno preso molto sul serio l’iniziativa "Eye - Ethics & Young Entrepreneurs", un percorso di innovazione imprenditoriale. Nello scorso anno scolastico, dopo aver incontrato professionisti dell’imprenditoria e aver scoperto le basi di un’azienda di successo, gli studenti dell’istituto superiore mugellano hanno seguito un "lab di ideazione di impresa" fino a provare a dar vita a una idea imprenditoriale innovativa.

Le migliori sono state presentate in un contest e una giuria di esperti ha scelto la più originale, concreta e realizzabile. Tra le cinque idee in gara, Buddydrone si è aggiudicata il Trofeo Eye Migliore Idea d’Impresa Mugello 2024. A idearla un gruppo di giovanissimi "imprenditori in erba": Dario Baroni, Carlvin Andrei Carino, Zahra Hakimi, Samuele Trigona e Roxelle Villanueva, tutti di 16-17 anni. Il loro progetto d’impresa prevede di poter utilizzare i droni per consegne nelle zone rurali dove i normali servizi di delivery basati non arrivano.

Inoltre, ipotizzano di lavorare con organizzazioni no profit locali per effettuare consegne di generi di prima necessità e medicinali in caso di calamità e di zone inagibili coi mezzi tradizionali. Oltre al premio, hanno ottenuto la possibilità di portare avanti lo sviluppo del loro progetto col sostegno dei professionisti del settore. Così adesso i ragazzi, accompagnati dal direttore di Eye Luca Taddei e in collaborazione con Confindustria Toscana Centro e Costa, hanno visitato due tra le più importanti aziende del territorio, realtà di livello internazionale, la K-Array di San Piero a Sieve, che produce casse e diffusori acustici di altissima qualità, e La Marzocco, che crea e vende in tutto il mondo macchine da caffè di alta gamma.

E gli studenti del Giotto Ulivi hanno potuto confrontarsi con gli imprenditori e i lavoratori delle due aziende. Eye nel Mugello è organizzato da Artes Lab insieme all’istituto superiore mugellano, in sinergia con il Comune di Borgo San Lorenzo, Confindustria e con il contributo di Fondazione CR Firenze e del Banco Fiorentino.