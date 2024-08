Brucia un appartamento nella notte. Famiglia intossicata e casa inagibile

Paura nella notte, a Campi Bisenzio, per un incendio verificatosi all’interno di un appartamento in pieno centro cittadino. Le fiamme sono infatti divampate all’interno di un terratetto, su due livelli, in via Fausto Sestini, strada che porta al Comune di Campi e che accoglie vecchie case del centro storico, quasi tutte terratetti non di grandissime dimensioni in cui abitano, fra l’altro, molte famiglie di origine straniera.

Proprio su una di queste case sono dovuti intervenire, intorno alle 3,55 della notte fra venerdì e sabato, i Vigili del Fuoco del Comando di Firenze, Distaccamento di Calenzano e di Firenze Ovest, giunti in zona dopo l’allarme con due squadre e tre automezzi. Una volta arrivati sul posto i Vigili del Fuoco hanno iniziato le operazioni di spegnimento dell’incendio nel vano cucina evitando che il fuoco potesse propagarsi ulteriormente all’alloggio o anche a quelli confinanti.

I fumi della combustione hanno però invaso l’appartamento, abitato da una famiglia composta da tre persone, due adulti e un figlio minorenne che sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati in ospedale per i controlli di rito in questi casi. Le loro condizioni non sembravano però gravi. Al termine dello spegnimento è stata effettuata la bonifica.

Anche se avvenute durante la notte, chiaramente, tutte le operazioni dei Vigili del Fuoco sono state seguite con apprensione dalle persone residenti nelle vicinanze e che si trovavano all’interno delle loro abitazioni. Le verifiche effettuate sul posto ora dovranno consentire di stabilire la causa dell’incendio che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi vista la presenza di persone all’interno dell’abitazione.

L’appartamento di via Sestini ha riportato diversi danni ed è stato reso non fruibile. Al momento il Comune, che comunque ha ricevuto la relazione dei Vigili del Fuoco, non ha ancora emesso una ordinanza contingibile e urgente per impedire l’ingresso nell’immobile ma sicuramente l’utilizzo del terratetto sarà interdetto per motivi di sicurezza fino al completo ripristino. Sono in corso comunque verifiche da parte dell’amministrazione comunale anche sulle condizioni e sulla sistemazione delle persone coinvolte dall’incendio.