Bronzi di Riace, tutti i premiati. Carlo Conti tra i "fieri guerrieri"

L’associazione di promozione turistica ’Proloco Città di Reggio Calabria’ ha presentato – ieri pomeriggio in sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi – la cerimonia di consegna dei prestigiosi riconoscimenti per la XXIV edizione 2025 del ’Premio Internazionale Bronzi di Riace’. Sono state insignite quelle personalità che per impegno, senzo civico e dedizione nel lavoro, si sono distinte in Italia e nel mondo. "Un riconoscimento a quelle personalità che, come fieri guerrieri, hanno combattuto per la crescita e lo sviluppo della nazione distinguendosi per competenza e professionalità, portando alto il nome della propria terra" dice il presidente e patron del Premio, Giuseppe Tripodi.

Tra queste personalità anche il conduttore e presentatore Carlo Conti. "Me lo hanno assegnato per il fisico, assomiglio ai Bronzi" scherza Conti. "È una gioia ricevere il premio in questo palazzo, qui dove viveva Lorenzo il Magnifico" aggiunge lanciando poi un messaggio ai giovani: "Non cancellate mai i vostri sogni. Grande energia, determinazione, diffidate dall’intelligenza artificiale, usate la vostra testa e originalità". Premiati anche la direttrice de La Nazione Agnese Pini, lo storico Cosimo Ceccuti, la Fondazione Tommasino Bacciotti e il direttore d’orchestra Giuseppe Lanzetta, il conduttore televisivo Alessandro Greco, il maresciallo dei Carabinieri Giuseppe Giangrande.