Brad Pitt stilista con Sat Hari. Il superlusso è made in Tuscany

Una produzione tutta toscana dietro la storia del marchio di lusso God’s True Cashmere, fondato dall’attore americano Brad Pitt con la designer di gioielli Sat Hari: pochi pezzi esclusivi, venduti in selezionate boutique nel mondo (il capo-icona è la camicia di tartan, costa 2.250 dollari). La produzione Toscana è una scelta che i fondatori hanno fatto nel 2019 quando hanno lanciato il marchio, e che ritengono rappresenti il futuro anche ora che stanno ampliando ad altre categorie di prodotto come giacche, pantaloni, cappelli (nella collezione A/I 25/26 ci sono 35 pezzi). "Siamo un marchio di Los Angeles realizzato in Italia. Non riesco a pensare a nessun’altra opzione - spiega la co-fondatrice Sat Hari -. Quando abbiamo ideato il marchio siamo stati attratti dalla bellezza e dalla cultura italiana. L’artigianalità è ineguagliabile nella sua precisione ed esclusività. Produciamo tutto in Italia, in Toscana". E l’intenzione è quella di mantenere qui la manifattura di questi capi. "Non abbiamo altri piani per l’azienda - continua Sat Hari -. Cerchiamo sempre l’eccellenza, che si tratti delle materie prime, della tessitura, delle cuciture, delle finiture. Lavoriamo con piccoli artigiani locali e fabbriche che possono impegnarsi in politiche sostenibili ed etiche". Il brand è talmente green che le etichette e i cartellini sono in cotone bio e poliestere riciclato, gli scarti di tessuto sono riutilizzati e non viene usata plastica per le spedizioni.

"L’Italia è molto competente e aperta a concentrarsi sulla sostenibilità", spiega Hari, che aggiunge: "Le nostre collezioni di solito partono da colori e forme. Partiamo da un enorme tavolo di filati, li intrecciamo insieme e li sovrapponiamo. Durante queste sessioni beviamo il tè e mettiamo la musica, è un momento di gioco e di gioia. Pensiamo alle stagioni, alle persone che indosseranno i capi e iniziamo a selezionare i colori, come potrebbero abbinarsi".

Re.C.