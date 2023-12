Botti di Capodannno. L’appello dei sindaci

L’invito del sindaco di Reggello Piero Giunti per il Capodanno è di divertirsi, ma con moderazione. Non vieta i botti, ma chiede "di usare innanzitutto il buon senso ed evitarne per quanto possibile l’uso". Il rischio incidenti è elevato, ricorda, soprattutto per bambini e ragazzi, oltre a provocare danni a edifici e cose. Fa riflettere anche sul rumore: "Da cittadini anziani o malati sono mal tollerati. Sono fonte di disturbo anche per gli animali d’affezione, con conseguenze gravi, rischio di smarrimento e perdita dell’orientamento". C’è poi il problema ambiente: "Producono polveri sottili che non fanno altro che peggiorare la qualità dell’aria". Anche il sindaco di Rignano Giacomo Certosi decide di non vietare i botti, ma con una locandina in cui ne indica gli effetti collaterali e i rischi, chiede di usarli con moderazione e buon senso.