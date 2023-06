Boscaiolo travolto da un albero

Stava lavorando ad operazioni di taglio su un terreno molto impervio nei pressi della località Osteria Bruciata; quando è stato colpito da un albero e l’impatto gli ha provocato numerosi traumi. Erano le 11 di domenica. Il boscaiolo, 30 anni, si trovava nei boschi intorno a Firenzuola. Una volta scattato l’allarme, una squadra di tecnici del Soccorso Alpino, partita dalla Stazione Monte Falterona, lo ha raggiunto insieme al personale della Misericordia di Firenzuola. Non è stato facile recuperare il giovane ferito via terra, a causa del terreno e dal tipo di bosco, così è stato allertato l’Elisoccorso Pegaso 3 da Massa, che ha calato sul posto un’équipe medica. Poi, il giovane è stato agganciato a un verricello, e dopo che i tecnici del Soccorso Alpino hanno disboscato un po’ la zona, è stato issato sull’elicottero e trasportato all’ospedale in codice giallo.

