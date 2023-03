Borselli è maestro artigiano

Stefano Borselli titolare del Forno a Legna La Torre a Diacceto (Pelago) ha ricevuto il riconoscimento di maestro artigiano. Il titolo prevede il possesso di una serie di requisiti ed è stato attribuito dalla Camera di Commercio di Firenze. Borselli lo ha ricevuto "per essersi distinto nella sua attività artigianale di panificatore, per la sua capacità di trasmettere la propria passione e perché riconosciuto depositario di un tesoro di sapere talmente prezioso per la comunità da volerne preservare l’esistenza, incoraggiandone la trasmissione con attività di formazione". Un mestiere che per essere appreso richiede studio, professionalità e passione. Sono rare le attività fiorentine che si sono fregiate di questo titolo e Borselli è l’unico ad averlo ottenuto per la panificazione. "L’attestato - dice lui - è un riconoscimento di cui sono fiero. La panificazione è uno dei mestieri più antichi ed è alla base del nutrimento di diverse civiltà. Se hai acquisito molte conoscenze in questo campo hai due strade di fronte: quella di tenertele per te, esaurendole, oppure quella di trasmetterle agli altri, facendole restare vive". A consegnare il riconoscimento a Borselli è stato il presidente della Camera di Commercio di Firenze, Leonardo Bassilichi.

Leonardo Bartoletti