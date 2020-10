Borgo San Lorenzo, 2 ottobre 2020 – A causa del malore del conducente, un bus di Autolinee Toscane ha sbandato, colpito un palo della luce ed ha terminato la sua corsa contro una siepe. Nessun ferito e nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. È successo oggi attorno alle 13 in viale Kennedy a Borgo San Lorenzo.

Secondo la prima ricostruzione, il conducente, che stava rientrando in deposito a conclusione del servizio, alla guida del mezzo privo di passeggeri, è stato colto da un malore, probabilmente provocato dalla puntura di un calabrone. In seguito a una momentanea perdita di lucidità l'autista ha a percorso a bassissima velocità circa 200 metri.

L’incidente non ha provocato feriti e non ha coinvolto altri mezzi. l pullman ha subito danni sulla parte anteriore destra. Il conducente, che, nonostante la difficile situazione in cui si è trovato, è riuscito a limitare gli ulteriori rischi, è stato immediatamente raggiunto dai soccorritori che lo hanno trovato sotto choc e semicosciente, ma senza ferite provocate dai peraltro lievi urti del mezzo.

L'autista ha ricevuto controlli e cure all'ospeedale di Borgo San Lorenzo. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari e allo staff di Autolinee Toscane, anche i carabinieri, che accerteranno la dinamica di quanto accaduto. Autolinee Toscane si annuncia vicina al conducente e gli augura pronta guarigione. ...

© Riproduzione riservata