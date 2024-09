Bonus Tpl, appello del comitato Compiobbi

Una mail alla sindaca Scaletti, alla giunta e per conoscenza ai consiglieri eletti nella valle dell’Arno per sollecitare una risposta contro il "privilegio fiorentino" nel trasporto pubblico e nella sosta. Ad inviarla, è Maurizio Landi del comitato cittadino Compiobbi Ellera, che torna all’attacco, chiedendo agli amministratori locali di intervenire in difesa dei loro concittadini. "Anche stavolta Firenze ha fatto il blitz rinnovando l’agevolazione riservata ai suoi residenti del TPL a 50 euro annui senza aspettare la composizione degli organi di Città metropolitana. Credo si tratti ancora di fondi PON Metro dunque- spiega Landi- di soldi che dovrebbero andare a beneficio dell’intera area".

L’auspicio è quindi che Scaletti possa entrare nel costituendo consiglio di Città Metropolitana per concordare coi comuni ex area ataf una posizione uniforme. "Se poi non si può avere tutto dai fondi PON, non troverei scandaloso contribuire con le finanze comunali" suggerisce Landi. Più attenzione è chiesta anche sulla sosta. "Con la vetrofania i fiorentini parcheggiano gratis ovunque mentre noi – conclude Landi- paghiamo per raggiungere i nostri servizi di base". La proposta avanzata è quella di fare posti a sosta libera in zone a confine.

D.G.