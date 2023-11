Bonus da 155 euro con la tredicesima. Lo riceveranno 9mila fiorentini

Un bonus da 155 euro. È il regalino che anche quest’anno i pensionati che percepiscono fino a 7.327,32 euro di pensione annua. Un piccola truppa che in tutta la provincia di Firenze comprende circa 6.500 pensionati. Il bonus infatti sarà calibrato anche sulla base del reddito familiare: il totale cioè non deve superare un importo pari a una volta e mezza il trattamento minimo vigente, che per il 2023 è di è di 10.990,98 euro. Questo porterà la platea di aventi diritto della nostra provincia a circa 9mila bonus da erogare.

In caso di matrimonio, il reddito coniugale infatti non dovrà superare un importo pari a tre volte il trattamento minimo vigente: 21.981,96 euro per l’anno in corso. Altra cosa da tenere a mente: ad essere esclusi dal bonus saranno le pensioni per invalidità civile, la pensione sociale e la pensione di vecchiaia a favore delle casalinghe.

I 155 euro saranno erogati automaticamente agli aventi diritto insieme alla tredicesima: il pagamento sarà disponibile dal 1 dicembre 2023, sia allele banche sia presso Poste Italiane.

Chi non lo ha ricevuto lo scorso anno e pensa di averne diritto può effettuare una segnalazione agli uffici dell’Inps o collegandosi al portale tramite Spid al portale Inps, cercando la voce ’importo aggiuntivo pensioni al minimo’.