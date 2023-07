Boddi presidente dell’Opera Pia

Roberto Boddi è il nuovo presidente dell’Opera Pia Leopoldo e Giovanni Vanni per il quinquennio 2023-2028. Boddi è uno dei quattro membri di nomina comunale del consiglio di amministrazione dell’azienda pubblica di servizi alla persona imprunetina. È stato scelto tra gli altri per assumere il ruolo che negli ultimi dieci anni è stato di Marzio Magherini. Nato nel 1953, residente a Impruneta, pensionato, è un restauratore di beni culturali; ha una consolidata esperienza professionale come esperto per enti pubblici quali il ministero della Cultura e ministero Università e Ricerca. Lungo anche il curriculum da docente sia all’Accademia di Belle Arti di Brera che all’Opificio delle pietre dure di Firenze. Avrà al suo fianco nel CdA gli altri tre nominati dal sindaco: Ornella Martucci di Scarfizzi, Silvia Pierleoni e Carla Folli.