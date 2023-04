“Sul blocco dei diesel euro 5 evitiamo stop improvvisi”

Firenze, 13 aprile 2023 – La richiesta è quella di essere tranquilli. Il 24 aprile scade la deadline imposta dalla Regione, in assenza di un protocollo firmato, per la circolazione dei veicoli diesel euro 5.

Da quella data, senza il protocollo, tali mezzi dovrebbero subire limitazioni. In realtà però si andrà avanti come tempi perché Comune di Firenze e Regione stanno lavorando proprio alla stesura del protocollo. A confermarlo il sindaco Dario Nardella, a margine di una conferenza stampa.

“L'assessore Andrea Giorgio – ha detto - è a lavoro per definire il protocollo che stabilirà le modalità di rispetto delle indicazioni pervenute dalla Regione Toscana. Regione e Comune stanno quindi lavorando al protocollo in modo da dare modalità e tempi per limitare i veicoli inquinanti. Noi vogliamo evitare blocchi improvvisi e totali dal 25 aprile".

Niccolò Gramigni