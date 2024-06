Bloccato nell’auto. La Municipale salva un gattino

Avventura a lieto fine, grazie all’intervento della polizia municipale , per un gattino che era rimasto chiuso nel cofano anteriore di un’auto parcheggiata in via di Calenzano dove è rimasto per una intera nottata. Giovedì sera, infatti, un residenteaveva sentito dei miagolii provenire dalla macchina e, non conoscendo il proprietario, aveva lasciato un cartello sul parabrezza per avvertire di non mettere in moto. Ieri mattina, però, il micio era sempre all’interno dell’auto e continuava a miagolare: per questo è stata allertata la polizia municipale che ha rintracciato il proprietario attraverso la targa ed è riuscita a farsi aprire il cofano. A questo punto due agenti della municipale, immortalati nelle diverse fasi del salvataggio in video poi postati sui social, hanno iniziato una serie di tentativi per estrarre il gatto che, impaurito, ha graffiato anche uno di loro. Alla fine, però, il felino è stato tirato fuori incolume.