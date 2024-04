Bloccato dal condominio dopo un furto in centro a Firenze

Firenze, 4 aprile 2024 - Ha bloccato, avendoci una colluttazione, un 32enne sorpreso dopo un furto avvenuto nella casa di una studentessa che abita nel suo stesso palazzo in via dei Bardi, a due passi del Ponte Vecchio a Firenze. Il presunto autore del furto è stato poi arrestato dalla polizia per rapina impropria e trovato anche in possesso di refurtiva razziata dalla casa dell'inquilino che lo ha bloccato. Quest'ultimo ha raccontato alla polizia che rientrato a Firenze l'1 aprile dopo essere stato fuori per Pasqua, aveva trovato la porta sfondata, le stanze completamente messe a soqquadro nonché alcuni yogurt e succhi di frutta aperti. A chiamare il 112 Nue intorno alle 20 di martedì scorso alcuni turisti perchè era in corso una colluttazione tra due uomini nei pressi del portone del palazzo. Gli agenti hanno poi ricostruito che l'inquilino di un appartamento del palazzo avrebbe sorpreso uno sconosciuto dopo un furto messo a segno in casa di una studentessa che abita nello stesso stabile. L'estraneo, una volta scoperto, avrebbe colpito con dei pugni al volto il condomino che sarebbe tuttavia riuscito ad avere la meglio e ad impedire al suo aggressore di scappare. Nello zaino del 32enne i poliziotti hanno ritrovato dei soprammobili verosimilmente presi nell'appartamento della studentessa oltre a oggetti che durante le festività pasquali sarebbero stati rubati proprio nell'appartamento dell'inquilino intervenuto. Per il 32enne, di nazionalità marocchina, è scattato l'arresto per rapina impropria. Sono però in corso ulteriori accertamenti per verificare sue eventuali responsabilità anche nell'altro furto accertato circa 24 ore prima nello stesso palazzo.