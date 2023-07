Black out, soluzione entro 15 giorni Le rassicurazioni di Hera e Comune

"Il disservizio all’illuminazione pubblica sarà risolto entro 15 giorni al massimo". Lo fanno sapere il Comune e Hera Luce in merito alla protesta pubblicata su La Nazione sui continui black out in via Manzoni. "I lavori di ristrutturazione della sede stradale in fase di realizzazione da un’impresa terza hanno comportato un guasto alla pubblica illuminazione del quartiere – prosegue la nota –. Per permettere all’impresa di concludere l’opera, garantendo la sicurezza di lavoratori e cittadini, si è scelto di lasciare l’impianto di illuminazione disattivato. Le attività di rifacimento delle linee elettriche sono previste nei prossimi giorni e il disservizio all’illuminazione pubblica sarà risolto entro 15 giorni. Hera Luce – si legge ancora – ha assistito l’amministrazione comunale per la messa in sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione e la riparazione del guasto avverrà non appena le attività stradali saranno concluse dall’impresa incaricata dal Comune". Per segnalare guasti all’impianto di illuminazione pubblica è attivo il numero verde di 800.904.133. Il numero è gratuito da rete fissa e mobile, attivo tutto l’anno 24 ore su 24, sette giorni su sette.